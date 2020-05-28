Украина намерена привлечь от МБРР $350 млн на инвестпроект "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"

Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) займа в размере $350 млн на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн. долларов США", - говорится в распоряжении правительства №570 от 25 мая.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.