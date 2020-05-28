Глава ЕК считает нормальным наличие разногласий вокруг плана восстановления экономики ЕС

Нет ничего необычного в том, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) финансовый инструмент по антикризисному восстановлению экономики вызывает у ряда членов ЕС сомнения, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"До последней минуты я оставалась в контакте с руководителями государств и правительств стран ЕС, включая четырех "бережливых" (так в ЕС называют Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию за их позицию по бюджету союза - ИФ). Правда, что сегодня все сконцентрировали внимание на "бережливых", но у других есть другие сомнения, что совершенно нормально, что создает привлекательность нашего Европейского союза", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в среду в Брюсселе после представления своего плана в Европарламенте.

"То есть мы являемся разнообразным целым, и есть разные позиции, иногда значительно отличающиеся, но нам удается приходить к хорошему результату", - добавила она.

Фон дер Ляйен отвечала на вопросы, связанные с возражениями Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции относительно предложенных Еврокомиссией в рамках плана восстановления 500 млрд субвенций государствам ЕС из союзного бюджета на 2021-2027 годы, что ощутимо увеличивает бюджетные расходы.

По ее мнению, на предстоящих переговорах по инструменту восстановления экономики и долгосрочному бюджетному плану ЕС не только четверка "бережливых", но и другие страны будут выдвигать свои, иные требования, так как у них есть другие представления о ситуации.

"И это все является составляющими переговоров", - убеждена фон дер Ляйен. А цель этих переговоров она видит в том, "как лучше использовать деньги в интересах наших сограждан и как мы можем надлежащим образом распределить нагрузку на разные государства-члены".

Говоря о возражениях Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции, она сообщила, что изучила выдвинутое ими в минувшую субботу альтернативное предложение по плану восстановления экономики ЕС. Из него следует, что они хотят модернизированного союзного бюджета и чтобы бюджетные расходы были адаптированы к стратегическим интересам Евросоюза.

Глава ЕК считает, что это учтено в предложенном Еврокомиссией плане, предусматривающем, в частности, расходы на исследования и инновации, борьбу против климатических изменений, "зеленый курс". "Это наши совместные инвестиции в будущее, приоритеты ясны", - отметила она.

Фон дер Ляйен указала на то, что "бережливые" не хотят обобществления долгов с экономически более слабыми странами ЕС. В связи с этим она вернулась к объяснению, которое уже ранее включила в свое выступление в Европарламенте.

По ее словам, субвенции на 500 млрд евро "не имеют ничего общего с прошлыми долгами государств-членов". Они проходят через бюджет ЕС, и это ограничивает выплаты каждой стране в соответствии с процентом взносов, то есть соблюдаются европейские бюджетные правила.

"Государства-члены контролируют свою долю гарантий, контролируют функционирование механизма возмещения. Но в то же время мы предлагаем отвечающий на серьезный кризис механизм, для которого нужны свежие деньги", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она обратила внимание на то, что "когда эта тема обсуждается с четырьмя "бережливыми" или другими государствами-членами, неизбежно констатируется, что никакое государство ЕС не было бы сегодня на таком уровне процветания, не имело бы такой системы социальной защиты, какую мы видим, если бы это не было достигнуто благодаря внутреннему рынку и Европейскому союзу".

"Мы должны разделять взносы, которые подпитывают (европейские - ИФ) программы. Но мы извлекаем из этих программ гораздо больше, чем вносим. И это должно быть ясно всем государствам-членам, а не только четверым, прозванным "бережливыми", - продолжила глава ЕК.

Защищая свой план, фон дер Ляйен настаивала: "Субвенции необходимы для ясного и эффективного ответа на кризис (...). Мы хотим, чтобы эти субвенции позволили усилить некоторые программы, которые мы считаем важнейшими для преодоления кризиса или укрепления устойчивости экономики".

"Система справедлива и сбалансирована, учитывая разные интересы на европейском уровне", - заявила председатель Европейской комиссии.