Политика

16:42 27.05.2020

На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

1 мин читать
На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен допускать голосования по почте на выборах, так как будет невозможно гарантировать их честность.

"Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране укоренилось голосование по почте в больших масштабах. Ведь при таком голосовании все получат возможность жульничать, подделывать или похищать бюллетени", - написал он в среду в "Твиттере".

По мнению Трампа, таким образом, при массовом голосовании по почте "выиграет тот, кто будет больше всего жульничать".

Днем ранее он пояснил, что ничего не имеет против, если те американцы, которые по уважительным причинам не могут явиться на избирательный участок, отправят свой бюллетень по почте.

Эта тема стала актуальной в свете пандемии коронавируса COVID-19. В США активно обсуждается идея организации голосования по почте на выборах президента в ноябре 2020 года, если к тому времени в стране все еще будут случаи заражения этим вирусом.

Теги: #сша #трамп #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 27.05.2020
Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

09:14 27.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

05:37 27.05.2020
Трамп в Twitter обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы

Трамп в Twitter обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы

00:40 27.05.2020
Трамп намерен вывести войска из Афганистана в разумные сроки

Трамп намерен вывести войска из Афганистана в разумные сроки

22:00 26.05.2020
Трамп ставит под сомнение будущее Гонконга как финансового центра

Трамп ставит под сомнение будущее Гонконга как финансового центра

20:42 26.05.2020
В штате Нью-Йорк за сутки зафиксирована самая низкая с начала эпидемии смертность инфицированных - губернатор

В штате Нью-Йорк за сутки зафиксирована самая низкая с начала эпидемии смертность инфицированных - губернатор

20:06 26.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

19:38 26.05.2020
Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

15:04 26.05.2020
За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

14:57 26.05.2020
За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" требует реакции Рады на действия работников ГБР, ворвавшихся в музей им.Гончара - Герасимов

Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Кабмин утвердил объединение Львова с окружающими его селами и городками

Кабмин утвердил создание 5 ОТГ в Болградском районе Одесской области

Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" требует реакции Рады на действия работников ГБР, ворвавшихся в музей им.Гончара - Герасимов

Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Кабмин утвердил объединение Львова с окружающими его селами и городками

Кабмин утвердил создание 5 ОТГ в Болградском районе Одесской области

Зеленский в разговоре с Алиевым предложил вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке

Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

В посольстве США подчеркивают важность сохранения независимости НСЗУ

ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА