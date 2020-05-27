Политика

16:42 27.05.2020

"Евросолидарность" требует реакции Рады на действия работников ГБР, ворвавшихся в музей им.Гончара - Герасимов

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"Евросолидарность" требует реакции Рады на действия работников ГБР, ворвавшихся в музей им.Гончара - Герасимов

Фракция "Европейская солидарность" требует реакции Верховной Рады на действия сотрудников Государственного бюро расследований, которые 26 мая ворвались в музей им. Ивана Гончара, заявляет сопредседатель главы фракции Артур Герасимов.

"Нас очень удивило, что нет никаких реакций от Верховной Рады, поэтому мы обращаемся к спикеру Верховной Рады, господину Разумкову и требуем его жесткой реакции на преступные действия, которые вчера произошли в Музее Гончара", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Он также сообщил, что фракция требует немедленно провести заседания парламентских комитетов по вопросам свободы слова, гуманитарной и информационной политике и правоохранительной деятельности, чтобы отреагировать на избиение журналиста, на препятствие работы представителям СМИ следователями ГБР, которые без решений суда, ломают двери в Национальный музей.

По словам Герасимова, недопустимо, когда следователи ГБР штурмом берут помещение музея, препятствуют работе журналистов.

Теги: #гбр #евросолидарность #герасимов
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