Политика

15:41 27.05.2020

Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

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Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий объединенных территориальных громад (ОТГ) Запорожской, Львовской и Одесской областей.

Согласно принятому решению, планы охватывают 100% территории областей.

Таким образом, правительство утвердило перспективные планы формирования территорий ОТГ во всех областях страны. Исключением стала оккупированная территория Крыма. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля планы формирования территорий ОТГ на полуострове будут утверждены после его деоккупации.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад в областях.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов ОТГ, и что он считает, что этот процесс будет продлен. Позже он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до начала местных выборов, запланированных на июль текущего года.

Теги: #отг #кабмин
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