Политика

15:14 27.05.2020

Кабмин утвердил создание 5 ОТГ в Болградском районе Одесской области

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Кабмин утвердил создание 5 ОТГ в Болградском районе Одесской области

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил перспективный план развития громад Одесской области и принял решение об образовании на территории Болградского района 5 объединенных территориальных громад (ОТГ), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский.

"Самой большой угрозой было создание одной громады размером с целый район (речь идет о Болградском районе - ИФ-У), что было бы в интересах мажоритарщика, у которого есть владения на этой территории, который даже пошел на международный скандал, вовлек Болгарию - а в этом районе проживает большое количество этнических болгар - для того, чтобы парламент Болгарии вмешался в наши внутренние дела. Это ему ничего не дало, благодаря государственнической позиции в Одесской области будет пять громад в одном районе и никаких этнических и бизнес-конфликтов", - рассказал Лозинский агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

20 мая 2020 года Народным Собранием Болгарии была принята Декларация об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества, в которой призвал Кабинет министров пересмотреть решение о разделении Болградского района Одесской области, где проживают болгары.

21 мая 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием Декларации. "Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - было указано в заявлении МИД Украины

В заявлении отмечалось, что утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными. "Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств (1995 год). Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками", - подчеркнули в МИД.

Теги: #отг #болгары #одесская_область #кабмин
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