ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

Организация Объединенных Наций призвала Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция), прислушиваясь к голосам 25 тыс подписантов соответствующей петиции к президенту Украины, сообщает представительство ООН в Украине.

"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общину, экономику, и на развитие страны в целом... Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия", - говорится в официальном заявлении ООН, распространенным в среду.

В ООН напомнили, что еще в 2017 году в заключительных замечаниях по 8-му периодическому докладу Украины, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в Заключительных замечаниях Комитета.

В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции. На Министерство социальной политики и другие центральные органы исполнительной власти была возложена ответственность привести нормативно-правовые акты органов государственной власти по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин в соответствие с нормами законодательства и осуществлять общественный контроль за ратификацией Стамбульской конвенции.

Более того, обязательства преодоления гендерно-обусловленного насилия согласуются с обязательством правительства в достижении Цели устойчивого развития №5, а именно - устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах.

"Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибернасилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитниц прав человека и гендерного равенства. Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неравенству мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию в отношении женщин и девушек, усиливая гендерно-обусловленное насилие", - подчеркивается в заявлении.