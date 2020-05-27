Политика

09:54 27.05.2020

Президент Словакии пригласила Зеленского посетить Братиславу

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Президент Словакии пригласила Зеленского посетить Братиславу

Президент Словакии Зузана Чапутова пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Братиславу после завершения пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

"Приятно пообщаться с президентом Украины Зеленским: Словакия и Украина остаются надежными партнерами и друзьями. Рада, что мы смогли помочь Украине в борьбе с пандемией. Надеюсь в ближайшее время принять господина президента в Словакии и развивать наши тесные отношения", - написала Чапутова в Twitter во вторник.

Как сообщалось, во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Теги: #президент #зеленский #словакия
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