Политика

20:36 26.05.2020

Приоритетом Украины является мирный путь урегулирования конфликта на Донбассе – годовая программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

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Приоритетом Украины является мирный путь урегулирования конфликта на Донбассе – годовая программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

Приоритетными задачами Украины является противодействие вооруженной агрессии РФ, восстановление территориальной целостности, а также защита и восстановление прав своих граждан, пострадавших от вооруженного конфликта и/или находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, утвержденной указом президента Украины Владимира Зеленского №203/2020 и опубликованной на официальном сайте главы государства во вторник.

"Украина считает приоритетным мирный путь урегулирования конфликта, порожденного вооруженной агрессией Российской Федерации, но подтверждает свое право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, и настаивает, что окончательное решение конфликта возможно лишь при условии деоккупации и восстановления конституционного порядка на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в тексте программы.

Согласно документу, Украина предана целям Устава ООН и разделяет принципы, воплощенные в НАТО, "такие, как стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, решимость защищать свободу, демократию и верховенство права, а также стремление способствовать стабильности и благосостояния в Североатлантическом регионе".

В контексте подготовки Украины к обретению членства в НАТО и ЕС приоритетной в 2020 году будет оставаться деятельность, направленная на сохранение международного консенсуса по оказанию поддержки Украине, продолжению санкционного давления на РФ до прекращения вооруженной агрессии против Украины, освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также освобождению временно оккупированных территорий. Будет продолжаться работа в рамках "нормандского" и других переговорных форматов, а также Трехсторонней контактной группы с целью полного восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Особое внимание и в дальнейшем будет уделяться обеспечению дальнейшей поддержки мировым сообществом политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и необходимости усиления международного мониторинга ситуации в сфере защиты прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно программе, Украина продолжит участвовать в операциях и миссиях под руководством НАТО и будет прилагать усилия для сохранения мира и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также продолжит участвовать в работе Совета евроатлантического партнерства и в мероприятиях программы "Партнерство ради мира и безопасности".

Теги: #программа #донбасс #нато
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