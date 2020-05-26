Политика

15:04 26.05.2020

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

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За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы, если бы такие проходили в настоящее время.

Как свидетельствуют презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" данные опроса, проведенного в Киеве с 8 по 20 мая Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" и, за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского готовы проголосовать 8,8% определившихся, за возможного кандидата от партии "Голос", шоумена и телеведущего Сергея Притулу – 8%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") – 7,8%, журналиста Дмитрия Гордона – 7,8%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%, нардепа Алексея Кучеренко ("Батькивщина") – 5,2%, экс-нардепа Борислава Березу – 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") – 3,2%, народного депутата Александра Ткаченко ("Слуга народа") – 1,3%. При этом еще 7,6% готовы поддержать другого кандидата.

Среди всех опрошенных Кличко поддержали бы 32,5% респондентов, Пальчевского – 6,9%, Притулу – 6,3%, Омельченко – 6,2%, Гордона – 6,1%, Попова – 4,2%, Кучеренко – 4,1%, Березу – 2,6%, Ильенко – 2,6%, Ткаченко – 1%. И ещё 6% - за другого кандидата.

Глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель отметил, что при имитации выборов в первом туре среди тех, кто определился и будет голосовать, имеется "все-таки достаточно условный список кандидатов".

"Например, нет кандидата от "Европейской солидарности", баллотирование которого, очевидно, может отразиться на рейтинге Виталия Кличко. Мы видим очень низкий рейтинг кандидата от "Слуги народа", что также, очевидно, связано с тем, что провластная партия не определилась с кандидатом", - указал он.

Согласно данным опроса, если во второй тур выборов вышли бы Кличко и Притула, то мэр столицы получил бы 46,5% поддержки, а шоумен – 19,3%. В паре Кличко-Пальчевский мэр получает 49,3%, а его возможный оппонент – 17,6%.

Если во второй тур выйдут Кличко и Ткаченко, то 52,1% определившихся проголосовали бы за действующего мэра, а 10% - за этого возможного кандидата от "Слуги народа". В возможной паре Кличко-Гордон мэр столицы набрал бы 49,7%, а Гордон – 18,8%.

На выборах в Киевский городской совет среди тех, кто определился и намерен голосовать, 20,8% готовы поддержать "Европейскую солидарность", 18,2% - "Слуга народа", 13,3% - "УДАР" Виталия Кличко, 9% - "Батькивщину", 8,8% - "Оппозиционную платформу – За жизнь", 5,1% - "Рух новых сил Михаила Саакашвили", 4,4% - Партию Шария, 4,2% - партию "Голос", 3% - "Свободу" и остальные партии получили бы меньше 3%.

Среди всех опрошенных 14,6% готовы поддержать "Европейскую солидарность", 12,8% - "Слуга народа", 9,4% - "УДАР" Виталия Кличко, 6,4% - "Батькивщину", 6,2% - "Оппозиционную платформу – За жизнь", 3,6% - "Рух новых сил Михаила Саакашвили", 3,1% - Партию Шария, 2,9%% - партию "Голос", 2,1% - "Свободу" и остальные партии получили бы меньше 2%.

При этом исследовании было опрошено 4000 респондентов путем телефонного опроса. Оно было проведено во всех 10 административно-территориальных районах Киева. Статистическая погрешность исследования 1,9%.

Теги: #киев #кличко #соцопрос #выборы
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