Политика

14:12 26.05.2020

Зеленский подчеркивает заинтересованность Украины в подписании со Словакией соглашения, которое позволить заработать аэропорту в Ужгороде

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Зеленский подчеркивает заинтересованность Украины в подписании со Словакией соглашения, которое позволить заработать аэропорту в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта "Ужгород".

"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мер наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", - отметил Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили меры политического диалога на ближайший период и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Зеленский выразил убеждение, что продолжение активного политического диалога на всех уровнях будет способствовать экономическому восстановлению Украины и Словакии и преодолению негативных последствий пандемии.

Теги: #словакия #ужгород #зеленский #аэропорт
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