Политика

10:25 26.05.2020

Депутат Корявченков ("Юзик") задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019г и $100 тыс. наличных, внес 300 тыс. грн в избирательный фонд Зеленского

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Депутат Корявченков ("Юзик") задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019г и $100 тыс. наличных, внес 300 тыс. грн в избирательный фонд Зеленского

Заместитель главы фракции Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный до этого как актер студии "Квартал 95" с псевдонимом "Юзик", задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019 год.

Согласно его электронной декларации, за год он получил 79 тыс. грн зарплаты в ООО "Квартал 95", 152 тыс. 634 грн зарплаты народного депутата, 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 369,85 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности от ООО "Снек продакшн".

Корявченков также хранит наличными $100 тыс.

В январе 2008 года он взял кредит в банке "Надра" в размере $180,976 тыс., поручителями по которому выступили его супруга Татьяна и актер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

В феврале 2019 года Корявченков внес 300 тыс. грн в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В апреле 2019 года депутат уплатил 177 тыс. 460 грн за туристическую путевку в Турцию.

С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. грн. В 2017-м он куил автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. грн.

У него есть швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 году за 150 тыс. грн.

Супруга депутата Татьяна Корявченкова за прошлый год получила 1 млн 579 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности как ФОП, 26,8 тыс. грн страховых выплат от ПАО "Арсенал страхование", 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 14 тыс. 472 грн стипендии в Одесском национальном политехническом университете.

Она задекларировала EUR40 тыс. наличными. 100 тыс. грн у нее размещено в ПриватБанке.

Корявченкова (до замужества - Писаревская) совместно со своими родственниками Владимиром Писаревским и Зоей Писаревской с 2011 года владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м.

С апреля 2012 года ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Нововоронцовском районе (Херсонская обл.), с марта 2017 года – участок площадью 1821 кв. м в Бориспольском районе (Киевская обл.) и недостроенный дачный дом на этом участке площадью 260 кв. м.

В 2013 году Корявченкова приобрела Toyota Land Cruiser Prado за 488 тыс. 174 грн.

Теги: #корявченков #декларация #слуга_народа
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