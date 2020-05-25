Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наблюдают потенциальный риск нарушения действующих норм в отношении выполнения украинскими телеканалами языкового законодательства, сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении. Регуляторный орган обеспокоен такой ситуацией и видит потенциальный риск нарушения действующих норм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регуляторе видят осложнения при выполнении этих норм в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отмечается, что Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионного вещания, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания украинского языка в эфире.