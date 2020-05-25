Политика

22:52 25.05.2020

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

1 мин читать
Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наблюдают потенциальный риск нарушения действующих норм в отношении выполнения украинскими телеканалами языкового законодательства, сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении. Регуляторный орган обеспокоен такой ситуацией и видит потенциальный риск нарушения действующих норм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регуляторе видят осложнения при выполнении этих норм в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отмечается, что Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионного вещания, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания украинского языка в эфире.

Теги: #телеканалы #украина #нацсовет #квоты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:42 25.05.2020
Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

23:19 25.05.2020
Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

22:25 25.05.2020
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

21:20 25.05.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

08:59 25.05.2020
В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

11:11 24.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19 - командование Медсил

За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19 - командование Медсил

10:51 24.05.2020
В Киеве за сутки подтверждены 54 случая инфицирования коронавирусом, среди них трое медиков - Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 54 случая инфицирования коронавирусом, среди них трое медиков - Кличко

10:06 24.05.2020
Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником  Ураза-Байрам

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником  Ураза-Байрам

09:07 24.05.2020
В Донецкой области пограничники задержали автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет

В Донецкой области пограничники задержали автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет

07:15 24.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

МИД Грузии не назвал сроки возвращения посла в Киев, дальнейшие шаги зависят от действий Украины

Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА