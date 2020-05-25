Политика

18:56 25.05.2020

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

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В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

В Верховной Раде есть попытка провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, добавив, что легализация игорного бизнеса может принести в бюджет страны $500 млн в год.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

По словам Саакашвили, часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино".

Он также пояснил, каким образом должна состояться настоящая легализация игорного бизнеса в Украине.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д... Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $500 млн в год", - добавил Саакашвили.

Теги: #верховная_рада #саакашвили #игорный_бизнес
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