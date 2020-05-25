Политика

18:08 25.05.2020

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

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Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Африка будет в центре внимания обновленного Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что развитие сотрудничества с африканскими государствами является одним из приоритетов внешней политики Украины.

"Лишь несколько дней назад мы в Министерстве иностранных дел запустили Совет экспортеров и инвесторов. Он ныне объединяет 120 ведущих украинских компаний, ориентированных на экспорт. Цель этого органа - упростить торговлю и инвестиции между нациями, и Африка будет в центре внимания этого Совета", - сказал он в видеообращении по случаю Дня Африки, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Украины в Twitter в понедельник.

Кулеба уточнил, что украинские компании уже экспортируют в африканские страны зерно, напитки, мясо, оборудование и механизмы. "ИТ-сектор - один из самых перспективных в наших отношениях", - добавил министр.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики Украины является развитие сотрудничества с африканскими государствами.

"Хорошие отношения между нами символизируют огромные перспективы нашего сотрудничества и приведут наши нации к процветанию и лучшей жизни", - пояснил он.

По словам Кулебы, сейчас в Украине учатся 20 тыс. студентов из Африки, и Украина будет рада видеть большее их количество.

"Я рад, что все больше и больше африканцев выбирают Украину для получения высшего образования. В данный момент 20 тыс. студентов из африканских стран учатся в нашей стране, и мы приветствуем больше", - отметил глава МИД.

Теги: #кулеба #африка #мид
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