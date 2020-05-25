Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции, сообщает сайт украинского парламента.

"Украину и Швецию объединяет высокое уважение к демократическим ценностям. Вместе мы сможем достичь большего, поэтому надеюсь на расширение сотрудничества между законодательными органами наших государств", - сказал Разумков спикеру шведского парламента Андреасу Норлену во время беседы в формате видеоконференции в понедельник.

По мнению спикера Рады созданная в украинском парламенте депутатская группа по межпарламентским связям со Швецией является эффективным механизмом для развития отношений между странами.

Разумков также отметил, что реформа децентрализации в Украине близится к завершению.

"Эта реформа особенно важна сейчас, ведь уже осенью в Украине должны состояться местные выборы. В настоящее время законодательство, по которому должны пройти эти выборы, дорабатывается", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Он поблагодарил Швецию за устойчивую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на международной арене и отметил, что мировое сообщество должно объединить усилия для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса.

Разумков пригласил господина Норлена посетить Украину после выхода государств из карантина.