Политика

15:29 25.05.2020

МИД Грузии не назвал сроки возвращения посла в Киев, дальнейшие шаги зависят от действий Украины

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МИД Грузии не назвал сроки возвращения посла в Киев, дальнейшие шаги зависят от действий Украины

В Министерстве иностранных дел Грузии в понедельник состоялась первая рабочая встреча с грузинским послом в Киеве Теймуразом Шарашенидзе, отозванными в Тбилиси для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михеиила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Как сообщили в МИД Грузии, на встрече с послом обсуждались вопросы, касающиеся грузино-украинских двусторонних отношений и перспектив их развития с учетом сложившихся реалий.

"Еще раз разъясним, что отзыв посла для консультаций является принятым в дипломатической практике шагом. Грузинская сторона приняла указанное решение из-за назначения руководством Украины осужденного в Грузии лица на публичную должность, что, по оценке грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в понедельник.

Отзыв посла для консультаций в Тбилиси не подразумевает разрыв дипломатических отношений и также не планируется пересмотр стратегического партнерства между двумя странами.

"Естественно, мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги сделают украинские власти в сторону нормализации отношений с Грузией. С учетом этого будет принято решение по поводу даты возвращения посла в Украину", - заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В минувшую пятницу сообщалось, что посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, 25 мая выйдет из обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу и встретится с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани.

"Мы пройдем с послом все детали вопросов связанных с отношениями с Украиной и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную возникшую проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Залкалиани на брифинге 22 мая.

При этом он отметил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

8 мая министр заявил, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

Теги: #грузия #саакашвили
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