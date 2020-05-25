Политика

14:52 25.05.2020

Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль

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Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.

"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством – история формирования правительства единства является невероятной", - отметил Зеленский в разговоре с Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Израиль всегда были и впредь будут оставаться надежными друзьями и партнерами.

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Государство Израиль после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

Кнессет Израиля 17 мая 73 голосами "за" и 46 "против" одобрил состав нового правительства, которое представил премьер Нетаньяху, положив конец более чем годовому политическому тупику.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны. В правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

Теги: #зеленский #нетаньяху #израиль
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