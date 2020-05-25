МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

Министерство иностранных дел Украины и Министерство экономики Украины работают над внедрением в старне практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

"Еще одна новелла, которую мы прорабатываем совместно с Министерством экономики в контексте реформирования ОПК Украины и ГК "Укроборонпром" – это, наконец, за последние 20 лет воплощение в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества. В свое время Владимир Павлович Горбулин в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины начал этот процесс, но он не успел его завершить. И мне очень приятно, что сейчас, фактически через 20 лет после того, как этот вопрос был инициирован, мы, наконец, вышли на финальную стадию его урегулирования и разработали соответствующий законопроект, его рабочее название - "О совершенствовании механизмов международной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра пояснил, что законопроект предусматривает предоставление возможности для привлечения иностранных инвестиций в отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и в предприятия-спецэкспортеры. Также этот законопроект дает право украинским спецэкспортерам (сейчас это ГК "Укроборонпром") приобретать доли в предприятиях иностранного ОПК.

"И это очень важно, потому что многие проекты в сфере военно-технического сотрудничества, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе, реализуются именно по этому принципу, когда в обмен на какое-то вооружение или военную технику страны-реципиенты отдают доли в своих национальных предприятиях. Это очень перспективная вещь, и я считаю, что когда сможем принять этот закон, потенциал наших спецэкспортеров значительно укрепится", - добавил Божок.



Полный текст интервью с Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".