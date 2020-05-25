Политика

12:49 25.05.2020

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

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И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики также рассматриваются как кандидаты в министры.

"На сегодняшний день заместители министров, которые исполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер отметил, что параллельно идет поиск новых людей.

"И здесь вопрос не столько в кадровом голоде: есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят: "Я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил и. о. министра образования и науки Любомиру Мандзий, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, врио министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко.


Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #кадры
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