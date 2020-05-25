Политика

12:32 25.05.2020

Послы G7 подчеркнули важность для Украины продолжения реформ корпоративного управления в госбанках

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Послы G7 подчеркнули важность для Украины продолжения реформ корпоративного управления в госбанках

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе встречи с Министерством финансов и наблюдательными советам государственных банков подчеркнули важность продолжения реформ корпоративного управления, сообщается на странице послов G7 в Украине.

Согласно ему, послы G7 также отметили роль набсоветов госбанков в укреплении финансовой системы Украины,  особенно во время коронакризиса. 

Как сообщалось, Верховная Рада в июле 2018 года приняла закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков (законопроект №8331-д). 

Данным документом предусматривается, что набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Набсовет также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.

В октябре 2019 года Кабмин обновил состав конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков. Представителем президента в комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов (НС) государственных банков стал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, представителями Кабмина - директор департамента управления госсобственностью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Роман Кропивницкий, замминистра финансов Геннадий Плис, директор юрдепартамента Минфина Елена Скрипкина.

Верховную Раду будет представлять народный депутат Александр Дубинский.

Теги: #госбанки #g7 #реформа #банки
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