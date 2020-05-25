Политика

12:19 25.05.2020

Антикризисная программа нашей команды может быть основой для правительственной программы и для программ других городов Украины - Гройсман

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Антикризисная программа нашей команды может быть основой для правительственной программы и для программ других городов Украины - Гройсман

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что разрабатываемая его командой в Виннице антикризисная программа может стать основой для правительственной программы и для программ других городов и громад Украины.

"Во время кризиса больше всего страдают люди. И обязанность государства принять все необходимые решения для того, чтобы поддержать людей, экономику и здоровье. К сожалению, за несколько месяцев карантина правительство не положил на стол четкий план действий по поддержке людей и национальной экономики", - говорится в видеообращении Гройсмана, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook в понедельник.

Политик отметил, что неоднократно предлагал правительству принять конкретные шаги для поддержки людей, но этого сделано не было.

"Наша команда в Виннице недавно приняла решение о формировании такой программы, которая может быть основой и примером для правительственной программы и для программ других городов и громад Украины", - подчеркнул экс-премьер.

По словам Гройсмана, программа состоит из трех частей.

Первая часть – здравоохранение, в частности: защитить медиков, надлежащим образом финансировать их зарплаты, обеспечить оборудованием, медикаментами, средствами защиты.

Вторая часть - социальная защита. В частности, правительству предлагается принять решение об оказании поддержки на уровне минимальной зарплаты для людей, которые потеряли заботу в период карантина.

Третья часть - вопросы экономики, защиты предпринимательства и возобновления экономического роста. В частности, предлагается принять решения, которые позволят освободить предпринимателей от оплаты налогов на период карантина, начать беспроцентное кредитование, выделить на каждое рабочее место целевую дотацию в 1 тыс. грн, что равно уплате единого социального взноса.

"То же самое нужно сделать на уровне государства. Правительство должно принять программу, поддержать людей. Это не просто требование, это обязанность правительства в такое сложное время. Эта программа может быть основой для программ местных, программ громад и областей", - заявил Гройсман.

Теги: #гройсман
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