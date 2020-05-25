Политика

10:15 25.05.2020

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", при этом подчеркнув, что предшествующее объединение министерств не дало того ожидаемого эффекта.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.


Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #минэнергетики
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