Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область

Народные депутаты фракции "Слуга народа" направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю депутатское обращение по поводу поездки действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область, сообщает пресс-служба партии.

"Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге", - подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.

В связи с этим депутаты обратились к Шмыгалю с просьбой предоставить информацию о том, на каких юридических основаниях Яценюк пользовался служебным авиатранспортом Министерства внутренних дел или другого министерства или ведомства, занимает ли он какую-либо должность в МВД или другом министерстве, дающую ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства, кто из чиновников допустил Яценюка к использованию служебного авиатранспорта и было ли оплачено использование служебного авиатранспорта частным лицом.