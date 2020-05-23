Политика

00:26 23.05.2020

На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

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На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников отмечает, что на внеочередном заседании ТКГ 22 мая в режиме видеоконференции даже представляющие ОРДЛО граждане России подтвердили факт отсутствия обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны украинских военных.

"После выступления с той стороны как раз граждан России – дипломата Азамата Кульмухаметова, как представителя России, и двух граждан России Никоноровой и Дейнего, которые представляли ту сторону, – я задал вопрос послу Чевику (глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик – ИФ), который одновременно является модератором рабочей группы по безопасности ТКГ, зафиксированы ли патрулями СММ ОБСЕ какие-либо факты обстрелов со стороны украинских позиций именно этих линий электропередач и работников ремонтных бригад? В ответ я не услышал подтверждения", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, было сказано, что "в 9 километрах 17 мая проезжал патруль СММ ОБСЕ и слышали шесть взрывов "в направлении". "Хотя представители тех прокси (так называемых "ДНР/ЛНР" – ИФ) рассказывали о 20 обстрелах. Сначала говорили, что там работали 120 мм минометы, потом поговорил по телефону и говорит, что ой нет, это подствольный гранатомет", - отметил он.

"Я заявил, что у меня есть факты, что с нашей стороны никакой стрельбы нет, и ваши ремонтники работают. Господин Кульмухаметов спросил прямо в эфире гражданина РФ Дейнего, может ли он подтвердить факт отсутствия обстрелов на тот момент? И он (Дейнего – ИФ) подтвердил. Поэтому это абсолютно надуманная история, спровоцированная", - подчеркнул Резников.

Первый замглавы делегации Украины в ТКГ пояснил, что приведение в состояние боевой готовности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов РФ, которые находится на территории временно оккупированного Донбасса, выглядит следующим образом: "Если на территории ОРДО они более-менее действительно мобилизованы, то на территории ОРЛО они ходят на свадьбы, пьют водку, у них увольнительная, как говорится, всё хорошо. Такое вот состояние повышенной боевой готовности".

22 мая источник, близкий к переговорам в ТКГ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что СММ ОБСЕ в ходе дискуссии на внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории.

20 мая первый замглавы делегации Украины в ТКГ Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина", что обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.

Теги: #ткг #украина #резников #обстрелы
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