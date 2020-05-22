Байден против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден выразил несогласие с решением Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу.

"Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев", - говорится в заявлении Байдена.

"Он (Трамп - ИФ) должен остаться в Договоре по открытому небу и работать с союзниками, чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной" - отметил бывший вице-президент США.

По словам Байдена, выходя из договора, "президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США".

Политик уверен, что во время таких кризисов, как пандемия коронавируса, США должны брать на себя лидирующую роль, сотрудничать с союзниками и "избегать дестабилизирующих действий".

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.