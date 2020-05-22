Политика

17:18 22.05.2020

Россия стремится не допустить вступление Украины в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели - Волкер

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Россия стремится не допустить вступление Украины в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели - Волкер

Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в НАТО, используя оккупацию территорий, как средство достижения этой цели, заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах. А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть территории, оккупированые Россией, поскольку согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс) это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой", - сказал он ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу.

Волкер отметил, что именно поэтому в своей статье он предложил, чтобы пятая статья не касалась этих территорий, то есть не давать России права вето по вступлению этих стран в Альянс в силу того, что она оккупировала там определенные территории.

"Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что пятая статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий. Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - отметил Курт Волкер.

Теги: #рф #украина #волкер #нато
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