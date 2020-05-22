Филатов об идее создания "партии мэров": Это забрасывают в массовое сознание, в том числе технологи Офиса президента

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что идею создания так называемой "партии мэров" забрасывают в массовое сознание, в том числе технологи Офиса президента с целью дискредитации мэрского сообщества.

"Само название "партия мэров" стало жить отдельной жизнью. И в прессе очень сильно эта история муссируется, такой ярлык уже повесили. Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, объединившихся по профессиональному признаку, - это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно. Более того, я считаю, что саму идеологему (или мифологему) "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента, для того чтобы ее с налетом дискредитировать", - заявил Филатов в интервью "Радио НВ" в пятницу.

Мэр Днепра в то же время также отметил "востребованность в обществе" новой политической силы, которая, по его словам, должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных громад, а также лидеров общественного мнения и "активных людей".

"Этот проект имеет право на существование, потому что огромное количество избирателей разочаровалось в "распрекрасных новых лицах", но при этом те же самые избиратели не хотят голосовать за новых политиков. По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию", - подчеркнул он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект.