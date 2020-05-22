Политика

14:54 22.05.2020

Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение

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Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился отказом России вести совместные разработки ракетного вооружения и предоставить полигон для испытания белорусской ракеты.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время посещения разработчика вооружений "ОКБ ТСП" (Мачулищи) в пятницу президента проинформировали, что российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний белорусской ракеты. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал Лукашенко.

В ходе посещения ОКБ президент потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что стратегическая задача республики в сфере обороны в случае военной агрессии против нее состоит в том, чтобы нанести неприемлемый урон противнику.

"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг (в случае военной агрессии, - "ИФ"), - нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай Бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно", - сказал Лукашенко.

"Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие", - считает президент.

Президент добавил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. "Мы это все показали на параде", - сказал глава государства.

Теги: #рф #лукашенко #ракеты #беларусь
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