Глава МИД Грузии 25 мая обсудит с грузинским посолом в Украине отношения между Тбилиси и Киевом после нового назначения Саакашвили

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет из обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу и встретится с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани.

"Мы пройдем с послом все детали вопросов связанных с отношениями с Украиной и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную возникшую проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Залкалиани на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

8 мая министр заявил, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.