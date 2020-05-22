Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате РФ украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г

Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г, заявил заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России Евгений Енин.

"Решение о дальнейшем ходе рассмотрения будет принимать именно арбитражный трибунал, который может, соответственно, или разделить процесс на две стадии: юрисдикционную, и по сути, или объединить их в одну и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 – начала 2023 года", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Енин отметил, что согласно требованиям регламента, РФ будет иметь 3 месяца на высказывание своих возражений по юрисдикции в этом деле.

"Наша цель - чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия в будущем должна воздерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, МВД и Государству Украина", - подчеркнул он.

Замглавы МИД пояснил, что подготовленный Украиной в Международный трибунал и подписанный им в ходе онлайн-брифинга меморандум состоит, во-первых, из правовой позиции Украины, которая четко и детально описана относительно того, какие именно нормы нарушила российская сторона, это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей, экспертов.

"Нашими свидетелями в частности являются капитан прохода Гриценко, командиры суден Мокряк, Небылица, Мельничук, а также другие члены экипажа. Показания также дает Николай Полозов, это адвокат, который представляет моряков в российском суде. Кроме того, мы наняли очень крутую британскую компанию, которая специализируется именно на оценке ущерба, нанесенного именно кораблям", - добавил он.

По словам Енина, согласно процедурам и требованиям меморандума и арбитражного трибунала, этот документ является конфиденциальным, потому он не может сейчас говорить о конкретной сумме ущерба, которую Украина требует от РФ.

"Тем не менее, мы можем говорить о структуре обозначенного ущерба. Первый элемент - это ущерб, нанесенный Военно-морским силам Украины: за ремонт суден, а также за невозможность использования указанных суден на протяжении одного года. Кроме того, второй элемент - это материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме (СИЗО – ИФ-У) "Лефортово" более 9 с половиной месяцев. Кроме того, это ущерб Государству Украина за нарушение его прав", - сказал он.

Ранее Енин подписал Меморандум Украины, который вскоре будет передан в Арбитражный трибунал.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.