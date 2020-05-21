Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже

Лидер "Европейской Солидарности", народный депутат, пятый президент Украины, Петр Порошенко считает важным оглашение официальной позиции Украины в Международном трибунале в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-служба партии "Европейской Солидарности".

"Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко встал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019, заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведения дела до конца ложится на плечи нынешней власти", – заявил Порошенко в своём обращении, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что после того, "как в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень проникается этим вопросом, на Банковой и в МИДе начали что-то делать".

"На днях Министерство наконец подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургского трибунала. Но усилий только дипломатов - мало. Это дело всего государства", - подчеркнул пятый президент Украины.

Он также отметил, что международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивированное дело, которое по заданию Офиса президента "расследует" ГБР.

"Действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, поэтому ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти", - предостерег Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что за год после инаугурации Зеленский ничего не сказал об обеспечении свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских судов, особенно для военных кораблей Украины. "И за год ни один украинский катер там не проходил – будто бы речь идет не о нашем проливе, а о каком-то русском озере", - констатировал Порошенко.

Он отметил, что советы и одновременно требования к власти - это профессиональные предложения, которые соответствуют национальным интересам Украины.

"Во-первых. МИД должен подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечение России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море", - считает Порошенко.

"Во-вторых, уголовное дело по факту событий формально должен закрыть ГБР, а фактически - тот, кто его инспирировал. Следы ведут на Банковую. Еще раз подчеркиваю, наличие дела существенно ослабляет позицию Украины в международном арбитраже", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит странный обет молчания относительно ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова. Жаль, что он не сделал это вчера во время пресс-конференции, на которой присутствовали и зарубежные СМИ", - отметил Порошенко.

Пятый президент Украины уверен, что четкая позиция главы государства очень важна.

"Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановления справедливости", - резюмировал Порошенко.