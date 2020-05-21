Политика

20:47 21.05.2020

Трамп не исключает как возвращение к Договору по открытому небу, так и подготовку новых договоренностей

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Трамп не исключает как возвращение к Договору по открытому небу, так и подготовку новых договоренностей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем может рассмотреть как возвращение на определенных условиях к выполнению Договора по открытому небу, так и вариант с подготовкой принципиально нового соглашения.

"Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение, либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться к первоначальному договору", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что "до тех пор, пока они (Россия) не будут выполнять свои обязательства, мы будем вне договора".

Президент отметил, что несмотря на такое развитие событий, у него "хорошие отношения с Россией. Мы вместе работали над решением проблемы с нефтью (с обрушением цен на нефть - ИФ)".

Ранее американские СМИ сообщили, что США в пятницу уведомят Россию, что решили выйти из Договора по открытому небу. Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашение.

Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Теги: #сша #договор #трамп #варианты
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