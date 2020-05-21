Политика

17:44 21.05.2020

США объявят России в пятницу о решении Трампа выйти из Договора по открытому небу

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США объявят России в пятницу о решении Трампа выйти из Договора по открытому небу

Власти США намерены 22 мая уведомить Россию о решении выйти из Договора по открытому небу, сообщает в четверг The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

"Президент Трамп решил выйти из еще одного договора, имеющего отношение к контролю над вооружениями, сообщают высокопоставленные источники в администрации. США проинформируют Россию в пятницу, что выходят из Договора по открытому небу", - пишет газета.

Газета отмечает, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники издания отметили, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Вместе с тем, по данным Пентагона и американских спецслужб, российская сторона, вероятно, использует полеты над территорией Соединенных Штатов, чтобы наметить инфраструктуру, которая может быть поражена при кибератаках.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Теги: #рф #трамп #авиация #сша
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