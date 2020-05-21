Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР заявление о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина

Печерский районный суд г.Киева обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

"Жалобу (адвоката Шокина – ИФ-У) Телешецкого Александра Ивановича в интересах ЛИЦО_1 на бездействие Офиса генерального прокурора, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении – удовлетворить", - говорится в постановлении суда №757/13 840/20-к, подписанное судьей Сергеем Вовком.

Суд постановил "обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США".

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 27 февраля ГБР зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.Дело было открыто по по ч.2 ст.343.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.

В конце января 2020 года Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад во время пребывания в Греции, после чего проходил длительный период лечения.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу… просил их расследовать… Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - рассказал он.

12 мая Телешецкий заявил, что Шокин обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции, с просьбой обеспечить реагирование правоохранительных органов на заявления о совершении противоправных действий Байденом.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат отметил, что ГБР и Офис генпрокурора не выполнили ряд судебных решений по регистрации и расследовании преступлений, о которых заявлял Шокин - по факту противоправных действий в отношение Шокина со стороны Байдена.

Телешецкий рассказал, что на протяжении более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступных действий не было проведено никаких следственных действий.

"Шокин снова обращается в суд и 14 апреля получает определение, которым обязывает Офис генпрокурора открыть производство по факту невыполнения должностными лицами ГБР судебного решения",- сказал адвокат, добавив, что и это решение остается не выполненным.

По его словам, Шокин ни разу не был допрошен ни как потерпевший, ни даже как свидетель, никаких других следственных действий также не проводилось. «Очевидно, следователю и прокурору поставлена задача …блокировать и игнорировать это дело», - сказал адвокат.

Телешецкий утверждает, что в настоящее время производство по заявлению Шокина о преступных действиях Байдена находится в следственном управлении Нацполиии Киева, но следователь фактически не предпринимает никаких действий по ее расследованию.

В связи с бездеятельностью правоохранительных органов, как сообщил Телешецкий, Шокин обращается к президенту Украину.