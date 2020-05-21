Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в делах против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину при рассмотрении дел против Российской Федерации в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах, созданных в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в распоряжении главы государства от 21 мая.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.