Венедиктова обсудила вопросы вмешательства правоохранителей в деятельность бизнеса с представителями бизнес-ассоциаций – Саакашвили

Вопросы незаконного вмешательства в деятельность бизнеса со стороны правоохранительных органов обсудила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций, сообщил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михэил Саакашвили.

"Впервые в истории прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за "круглым столом" с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которого в течение двух часов шел очень предметный и иногда жесткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента", - написал Саакашвили в Facebook в четверг.

Глава исполкома Нацсовета реформ назвал эту инициативу "очень позитивной" и отметил: "Венедиктова абсолютно открыта к такому диалогу".

По его словам, встреча была совместной инициативой Национального совета реформ и Офиса генерального прокуратура. Саакашвили считает это началом очень плодотворного сотрудничества.

"Мы договорились о создании департамента по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции и других в экономику. Что, наконец, позволит бизнесу заниматься своим делом, спасать себя, спасать экономику и спасать страну", - резюмировал Саакашвили.