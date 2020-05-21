Политика

15:20 21.05.2020

Кулеба вместе с послами стран Европы отправил в 936 ОТГ партию средств для борьбы с COVID-19 - МИД

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Кулеба вместе с послами стран Европы отправил в 936 ОТГ партию средств для борьбы с COVID-19 - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и послы стран Европейского Союза проверили подготовку к передаче в 936 объединенных территориальных громад (ОТГ) партии медицинских средств для противодействия распространению COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Вместе с министром груз медсредств осмотрели глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Эстонии в Украине Каим Кууск, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и первый секретарь посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг.

Партия медицинских средств, в которую вошли защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, была приобретена в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Евросоюзом и пятью странами-членами ЕС - Германией, Швецией, Данией, Польшей и Эстонией при участии украинского отделения международного благотворительного фонда "Каритас".

"Более 9 млн граждан Украины сейчас живут в объединенных территориальных общинах. Европейские партнеры не только активно поддерживали и поддерживают украинскую реформу децентрализации, которая повысила уровень жизни миллионов украинский. Они также демонстрируют готовность подставить плечо в трудные времена коронавирусного кризиса. Эта поддержка не только усилит способность общин противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС", - подчеркнул Кулеба.

Он также выразил благодарность за поддержку Евросоюза и стран-членов.

Посол Евросоюза в Украине в свою очередь отметил важность укрепления ОТГ в борьбе с пандемией коронавируса.

"Здоровые громады - это основа сильной Украины. Я горжусь тем, что Евросоюз и U-Lead способны поддержать украинские громады в селах и небольших городах в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул он.

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Теги: #ес #отг #кулеба #коронавирус
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