Политика

15:45 21.05.2020

Необходима коммуникация с семьями украинских политзаключенных, удерживаемых РФ - Денисова

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Необходима коммуникация с семьями украинских политзаключенных, удерживаемых РФ - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает необходимость коммуникации с семьями политзаключенных, удерживаемых Российской Федерацией.

"Семьи украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом, в отчаянии... После акции под стенами Офиса президента Украины они пришли ко мне просить о помощи. Нужна коммуникация, чтобы надежда на освобождение их родных не угасала ежеминутно. Подчеркиваю, в эти тяжелые времена очень важно иметь обратную связь с семьями всех пленников Кремля. Они должны быть услышаны!", - написала она на своей странице в Facebook в четверг.

Теги: #рф #политзаключенные #денисова
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