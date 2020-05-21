Необходима коммуникация с семьями украинских политзаключенных, удерживаемых РФ - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает необходимость коммуникации с семьями политзаключенных, удерживаемых Российской Федерацией.

"Семьи украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом, в отчаянии... После акции под стенами Офиса президента Украины они пришли ко мне просить о помощи. Нужна коммуникация, чтобы надежда на освобождение их родных не угасала ежеминутно. Подчеркиваю, в эти тяжелые времена очень важно иметь обратную связь с семьями всех пленников Кремля. Они должны быть услышаны!", - написала она на своей странице в Facebook в четверг.