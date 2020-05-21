МИД Украины осудил ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму на фоне пандемии COVID – 19

Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением продолжающегося ухудшения ситуации с правами человека на временно оккупированной Россией территорией Крыма на фоне распространения COVID – 19.

"Несмотря на свои обязанности как оккупационного государства по охране здоровья населения, определенные международным гуманитарным правом, Российская Федерация использует обострение гуманитарной ситуации как дымовую завесу исключительно для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан. Распространение пандемии не остановило российские власти от объявления очередного принудительного призыва в оккупационную армию Российской Федерации, что считается военным преступлением", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД.

В министерстве также осудили мартовский указ президента РФ Владимира Путина о лишении граждан Украины права собственности на землю в Крыму, который также является нарушением обязательств России в рамках международного гуманитарного права.

"Более того, уже более трех лет Российская Федерация как оккупационное государство ставит себя выше Международного суда ООН, игнорируя его приказ, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и имеет целью защитить самобытность украинской и крымскотатарской громады в условиях временной оккупации. Вместо того, чтобы следовать букве и духу решения высшей судебной инстанции в мире, Москва прибегла к традиционным для нее методам - фабрикации контролируемых "карманных" национальных организаций для искажения жесткой реальности", - заявляют в МИД.

В то же время продолжаются преследования граждан, выступающих против оккупации и нарушений со стороны оккупационной администрации, в том числе путем незаконного уголовного преследования под видом борьбы с экстремистской деятельностью.

"Только за последнее время настоящую цену "справедливости" оккупационного правосудия почувствовали Нариман Мемедеминов, Денис Кашук, Эдем Бекиров, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилова, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Мэмет Белялов, Эрнес Аметов, Энвер Сейтосманов и многие другие", - напомнили в министерстве.

Игнорируя требование Генеральной Ассамблеи ООН, закрепленное в резолюции 73,263 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина", российские власти продолжают незаконно удерживать Эмин-Усеина Куку.

Все это время Российская Федерация, злоупотребляя процедурными возможностями, манипулятивно продвигает своих фейковых эмиссаров на различные международные мероприятия с целью оправдать агрессивную политику и привить международную толернатность к оккупации Россией Крыма.

"Эти усилия являются бесперспективными. Ни подобные откровенно пропагандистские операции Кремля, ни ничтожные квази-юридические акты оккупационной власти не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно признанных границ или поколебать общую позицию международного сообщества по поддержке суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства", - настаивают в ведомстве.

МИД Украины обращается к международному сообществу с призывом усилить совместные усилия по развенчанию мифов российской пропаганды, которая является элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств, и бороться с блокированием Россией надлежащего и беспрепятственного доступа международных мониторинговых миссий, прежде всего Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Автономную Республику Крым и г. Севастополь, в рамках выполнения резолюций ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 .