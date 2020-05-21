В Украине появилась партия "За будущее" во главе с Палицей

Народные депутаты объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии. Учредительный съезд состоялся в среду, 20 мая 2020 года, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы год ждали перемен к лучшему - улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны", - заявил лидер новосозданной партии Игорь Палица.

"В нашей группе - депутаты как из разных политических сил, так и беспартийные. У нас есть много законопроектов, которые касаются преодоления глубокого кризиса в экономике и промышленности, но ни предыдущее, ни нынешнее правительство не прислушиваются к мнению профессионалов", - прокомментировал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко.

Игорь Палица - народный депутат VI (фракция "Наша Украина - Народная самооборона"), VII (самовыдвиженец, избирательный округ №22, г. Луцк) созывов. С 2014 года по 30 мая 2015 года возглавлял Одесскую областную государственную администрацию. С июля 2015 года вошел в состав политсовета партии "УКРОП", в ноябре того же года стал председателем Волынского областного совета.

На досрочных парламентских выборах 2019 года баллотировался по избирательному округу №22.