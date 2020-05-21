С надбавками медикам в апреле не должно быть задержки – Зеленский

К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому сообщили в четверг на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Уже заключено почти 80% соглашений. Полностью заключили соглашения учреждения экстренной медицинской помощи.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои", - подчеркнул Зеленский.