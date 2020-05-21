Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) и направил его на подпись президенту.

Соответствующая информация содержится на парламентском сайте.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.