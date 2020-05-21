Политика

11:57 21.05.2020

Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

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Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

Президент США Дональд Трамп может потерпеть серьезное поражение на президентских выборах ноября 2020 года в связи с проблемами в национальной экономике, вызванными пандемией коронавируса, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на прогноз аналитической компании Oxford Economics.

Использовавшаяся модель учитывает уровень безработицы, реальные доходы и инфляцию для предсказывания результатов выборов. The Independent отмечает, что ранее модель показывала верные результаты для выборов в США, начиная с 1948 года, но за исключением выборов 1968 и 1976 годов.

До пандемии и вызванного ею кризиса здравоохранения в США модель отдавала победу на выборах 2020 года Трампу: он должен был получить 55% голосов избирателей. Однако аналитики полагают, что Трамп потерпит поражение, набрав всего 35% голосов.

В исследовании отмечается, что экономика будет "почти что непреодолимым препятствием для Трампа в ноябре".

"Экономика все еще будет в худшем состоянии, чем в разгар Великой депрессии", - отметили в Oxford Economics.

В то же время эксперты указывают, что результаты выборов будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией в последующие шесть месяцев. Этот срок, пояснили специалисты, штаб Трампа может использовать для перестройки стратегии против бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, считающегося основным конкурентом Трампа на выборах, а также для развертывания кампании против Китая в связи с коронавирусом.

Однако эта модель, поясняет The Independent, имеет "системные ограничения", поскольку исключает неэкономические факторы вроде харизмы кандидата.

Ранее эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете подсчитали, что пандемия коронавируса может стоить мировой экономике $82 трлн. Потенциальные потери для экономики США варьируются в диапазоне от $550 млрд до $19,9 трлн.

Теги: #трамп #мнение #выборы #сша #прогноз
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