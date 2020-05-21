Политика

11:20 21.05.2020

Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областях

1 мин читать
Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областях

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий объединенных территориальных громад (ОТГ) Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Согласно принятому решению, в Днепропетровской области предусмотрено 85 дееспособных (объединенных) территориальных громад, в Киевской - 69, в Сумской - 51 и в Ровенской - 64. Планы охватывают 100% территории области.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, и что он считает, что этот процесс будет пролонгирован. Позже, он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

Теги: #киевская_область #отг #ровенская_область #кабмин #сумская_область #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 20.05.2020
Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

16:02 20.05.2020
Кабмин одобрил запуск в Украине системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня

Кабмин одобрил запуск в Украине системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня

15:31 20.05.2020
Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

15:22 20.05.2020
Кабмин Украины возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабмин Украины возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

15:18 20.05.2020
ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

15:12 20.05.2020
Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн

15:08 20.05.2020
Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

15:05 20.05.2020
Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

15:03 20.05.2020
Кабмин с 22 мая по 22 июня установил в Украине адаптивный карантин

Кабмин с 22 мая по 22 июня установил в Украине адаптивный карантин

14:38 20.05.2020
"Укравтодор" пообещал отремонтировать обрушившийся в Алексеевке мост "в первую очередь"

"Укравтодор" пообещал отремонтировать обрушившийся в Алексеевке мост "в первую очередь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ ООС ОРДЛО МИД

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

БОЛГАРИЯ УКРАИНА АДМИНРЕФОРМА МИД

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

ПОРОШЕНКО ПРОКУРАТУРА БАЙДЕН

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

РФ ЗЕЛЕНСКИЙ ООС ДОНБАСС

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

ЗЕЛЕНСКИЙ ОМАН

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

Президент Украины и первая леди подарил лидерам стран мира украинские вышиванки

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА