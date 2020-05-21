Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областях

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий объединенных территориальных громад (ОТГ) Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Согласно принятому решению, в Днепропетровской области предусмотрено 85 дееспособных (объединенных) территориальных громад, в Киевской - 69, в Сумской - 51 и в Ровенской - 64. Планы охватывают 100% территории области.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, и что он считает, что этот процесс будет пролонгирован. Позже, он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.