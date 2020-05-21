Политика

09:32 21.05.2020

Президент Украины и первая леди подарил лидерам стран мира украинские вышиванки

1 мин читать
Президент Украины и первая леди подарил лидерам стран мира украинские вышиванки

К Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - сообщила пресс-служба главы государства.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 20.05.2020
Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

18:08 20.05.2020
Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

17:18 20.05.2020
Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

16:24 20.05.2020
Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

15:53 20.05.2020
Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

15:49 20.05.2020
Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

15:06 20.05.2020
Зеленский хотел бы подписать на встрече с Орбаном всеобъемлющий меморандум

Зеленский хотел бы подписать на встрече с Орбаном всеобъемлющий меморандум

14:44 20.05.2020
После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

13:49 20.05.2020
Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

13:33 20.05.2020
Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ ООС ОРДЛО МИД

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

БОЛГАРИЯ УКРАИНА АДМИНРЕФОРМА МИД

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

ПОРОШЕНКО ПРОКУРАТУРА БАЙДЕН

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

РФ ЗЕЛЕНСКИЙ ООС ДОНБАСС

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

ЗЕЛЕНСКИЙ ОМАН

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

Зеленский о Баканове: такого честного главы СБУ в Украине не было

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА