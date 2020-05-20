Политика

21:11 20.05.2020

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

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МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 года Народным Собранием Болгарии Декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в среду вечером.

В заявлении отмечается, что утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными.

"Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств (1995 год). Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками", - подчеркивают в МИД.

В ведомстве также сообщили, что вопрос о Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

"Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - резюмировали в ведомстве.

Теги: #болгария #украина #админреформа #мид
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