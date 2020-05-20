Политика

19:32 20.05.2020

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

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Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит лидеров государств G7 может быть проведен не по видеосвязи, а в очном формате в резиденции Кэмп-Дэвид.

"Теперь, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне в округе Колумбия в легендарном Кэмп-Дэвиде... Это было бы отличным знаком для всех - нормализация!" - написал Трамп в Твиттере.

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Теги: #g7 #сша #планы
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