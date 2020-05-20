Политика

18:08 20.05.2020

Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

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Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в государстве.

"Ермак и Шефир не занимаются совсем кадровой политикой. Присутствуют ли они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности? Могут присутствовать: или Шефир, или Ермак, или никто из них. Они не формируют кадровую политику", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

При этом Зеленский отметил, что общается с главой ОП и своим первым помощником по поводу "той или иной персоны".

"Если это касается кадровой политики правительства, то собеседования в основном проводит премьер-министр. Дальше - у нас есть с вами конкурсы", - добавил он.

Президент указал, что получает справки по кандидатам на должности от правоохранителей, потому что "не знает, что это за люди".

"В системе конкурсов нелегко разобраться. Почему, например, одна и та же десятка людей в одних и тех же в конкурсах? Я начал разбираться и увидел, что в разных конкурсах одни и те же финалисты", - сказал он.

Теги: #зеленский #ермак #кадры
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