Политика

17:18 20.05.2020

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

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Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что на Донбассе есть военнослужащие Российской Федерации, и в Украине хорошо знают, кто отдает приказы стрелять в украинских военных.

"В Минске у нас три участника: Украина, Россия и ОБСЕ. Это и есть субъекты "Минска", субъекты этого конфликта, этой войны. Когда люди, сидящие в Минске, при каком-то сложном вопросе куда-то выходят и звонят, то мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда, из России, идут команды", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский отметил, что есть много доказательств причастности "российской десантуры и разных, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям".

"Мы все это понимаем. И нет смысла каждый раз это повторять, нет никакой зрады (предательства) от президента Украины. Мы точно знаем их количество, и почему они стреляют", - указал он.

Теги: #рф #зеленский #оос #донбасс
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